В стране и мире Путин расскажет главе Африканского союза, кто заминировал зерно в украинских портах Анна Назайкина Российский лидер расскажет африканским гостям ситуацию де-факто, реальное положение дел, подчеркнули в Кремле. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин планирует обсудить с лидером Африканского союза, президентом Сенегала Маки Саллом ситуацию с украинским зерном. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, глава государства разъяснит, кто заминировал зерно в украинских портах. «Президент расскажет африканским гостям-друзьям ситуацию де-факто, реальное положение дел. Еще раз объяснит, что происходит - кто заминировал порты, что необходимо, чтобы пошло зерно, что никто не блокирует эти порты, по крайней мере со стороны России», - сказал он. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что установленные Украиной мины в Черном море - это одно из главных препятствий для свободного выхода груженных зерном судов из порта Одессы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика