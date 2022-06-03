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Панели плавились и падали на землю: эвакуированная из БЦ москвичка рассказала о пожаре

Анна Назайкина
11:35 03.06.2022
По ее словам, огонь шел и вверх, и вниз. По фасаду пламя начало распространяться на левую часть здания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mashkin23, VK
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Жительница Москвы Мария Полупанова, которая в момент начала пожара находилась в БЦ «Гранд Сетунь плаза», рассказала «Звезде» о произошедшем.

«Примерно в 9.30 раздался сигнал пожарной тревоги. Я была на шестом этаже в здании внутри. Мы увидели в окне дым, тут же начали эвакуироваться по лестницам», - сказала она.

Женщина добавила, что когда оказалась на улице, начался дождь. Со временем пламя начало охватывать здание еще больше.

«Огонь начал распространяться и вверх, и вниз. Очень быстро начали облицовочные панели плавится и с огнями падать на землю. По фасаду огонь начал распространяться на левую часть здания», - добавила москвичка.

По словам Полупановой, к десяти утра выгорел весь фасад здания столичного бизнес-центра.

Ранее в Сети появилось видео начала пожара в БЦ «Гранд Сетунь плаза». На кадрах видно, как воспламенился фасад у входа в здание.

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