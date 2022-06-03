Минторг США ввел новые санкции против юрлиц из России и Белоруссии

Среди организаций, которых затронули ограничительные меры, оказались «Газпром Нефть Шельф» и несколько дочерних подразделений Российской академии наук.

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Министерство торговли Соединенных Штатов Америки опубликовало список, состоящий из семидесяти одного юридического лица из России и Белоруссии, в отношении которых были введены новые ограничительные меры.

В черный список вошли такие организации, как «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», «Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева», «Центральное конструкторское бюро морской техники “Рубин”», «Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"», «Морское бюро машиностроения “Малахит”».

Кроме того, санкции американского ведомства также коснулись «Газпром Нефть Шельф» и несколько дочерних подразделений Российской академии наук.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил возможность снятия западных санкций с России. По мнению главы МИД, антироссийские санкции похожи на истерику.