Спасти как можно больше жизней: кадры работы полевого госпиталя ВС РФ в зоне спецоперации

Со слов преподавателя кафедры хирургии Военно-медицинской академии Евгения Гаврилова, поток пациентов имеет волнообразный характер. Он связан как с интенсивностью боевых действий, так и с числом украинских обстрелов мирного населения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало видео с работой полевого госпиталя в зоне специальной военной операции. Помощь в нем оказывается не только военным, но и мирным жителям, пострадавшим от украинских обстрелов.

«В освобожденных населенных пунктах Луганской Народной Республики развернуты многопрофильные лечебные учреждения, оснащенные всем спектром диагностических средств, позволяющих оказывать квалифицированную медицинскую помощь поступающим пациентам», - говорится в сообщении.

Со слов преподавателя кафедры хирургии Военно-медицинской академии Евгения Гаврилова, поток пациентов имеет волнообразный характер. Он связан как с интенсивностью боевых действий, так и с числом украинских обстрелов мирного населения.

Гаврилов рассказал, что госпиталь имеет некоторые возможности в виде компьютерной томографии, рентгена, ультразвуковых методов исследования.

«Военный госпиталь оснащен всем необходимым, для того, чтобы оказывать на этом этапе эвакуации, квалифицированную помощь, если позволяет медико-тактическая обстановка, также оказывать полноценную квалифицированную хирургическую помощь», - добавил Гаврилов.

Сердечно-сосудистый хирург Антон Кудухов, работающий в госпитале, попал туда добровольцем. По его словам, он ходил в военкоматы с самого начала спецоперации, но получал отрицательные ответы. Наконец, 16 марта, ему ответили положительно.

«Так как я не проходил срочную службу, отсрочка у меня по учебе, в военном билете у меня было указано, что я рядовой. Призвался я как санитар-водитель, рядовым. Десять дней провел на передовой с передвижным медицинским пунктом. И через десять дней удалось попасть в госпиталь уже по своей специальности. Начальство увидело, как я работаю, и ходатайствовало о присвоении мне звания лейтенант», - признался Кудухов.

Ранее корреспондент «Звезды» обнаружил украинскую националистическую литературу о ведении войн в школе под Харьковом.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов