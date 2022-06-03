В школе под Харьковом нашли украинскую националистическую литературу о ведении войн

В библиотеке также был диск с описанием вооружения НАТО, а в классах висели плакаты, на которых показано, как рыть окопы и вести стрелковый бой в ограниченном пространстве.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Националистическую литературу обнаружили в обычной школьной библиотеке города Купянска в Харьковской области. В числе находок не только пропагандистские материалы, но и курсы ведения локальных войн, разработанные запрещенными в России организациями.

В библиотеке также был диск с описанием вооружения НАТО, а в классах висели плакаты, на которых показано, как рыть окопы и вести стрелковый бой в ограниченном пространстве. В школе побывал корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко.

«В борьбе за национальную идентичность украинские власти вели пропаганду даже в сфере образования. Им был важен ум каждого ребенка, поэтому нацистскую литературу распространяли в школьных библиотеках. Вот мы нашли краткий идеологичный курс для военного общества "Тризуб"* имени Степана Бандеры от запрещенного в РФ "Правого сектора"*, а внутри закладка, где написано, что украинский язык - это оружие в войне с Россией», - сказал он.

Российские военнослужащие отмечают, что подобные вещи встречаются на Украине повсеместно. Ранее в освобожденном Мариуполе нашли художественную литературу, восхваляющую дивизии СС «Мертвая Голова»* и «Галичина»*, а в Марьинке обнаружили книги об Адольфе Гитлере.

«Правый сектор»* - организация, запрещенная в РФ

«Мертвая Голова»* - организация, запрещенная в РФ

«Галичина»* - организация, запрещенная в РФ

«Тризуб»* - организация, запрещенная в РФ