Премьер Болгарии открестился от высылки российских дипломатов

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Уходящий в отставку премьер-министр Болгарии Кирил Петков на слушании его дела в парламенте заявил, что высылка из Болгарии 70 российских дипломатов не была его личным решением. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

По его словам, решение основано на трех отчетах Государственного агентства национальной безопасности (SANS), доклада МИД страны и Совета безопасности правительства. Петков уточнил, что высылка была долгим процессом, который начался еще в марте, и завершился уведомлением МИД о том, что они должны покинуть страну, а не единоличным решением премьера.

Петков добавил, что сейчас в российском диппредставительстве работает около 40 сотрудников, что больше, чем в других европейских странах.

Как отметила лидер партии ГЕРБ Десислава Атанасова, объяснения Петкова еще раз продемонстрировали «хаос в принятии решений». Она акцентировала внимание, что решения по внутренней и внешней политике принимаются кабинетом министров и Советом безопасности, обе эти структуры при этом возглавляет премьер-министр.

Ранее стало известно о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов. В министерстве иностранных дел РФ заявили, что ответят на недружественный шаг Софии.