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В Роскачестве развеяли опасения россиян купить некачественный квас

Анна Касаткина
07:58 30.06.2022
Большинство марок кваса в российских магазинах соответствуют и обязательным требованиям, и опережающему стандарту Роскачества.
В Роскачестве развеяли опасения россиян купить некачественный квас
© Фото: Alexei Moschenkov, RussianLook, globallookpress
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Роскачество провело веерное исследование кваса на полках российских магазинов. Проверку прошло 70 процентов ассортимента, их оценили по 50 параметрам.

Специалисты проанализировали состав и упаковку напитков, производимых в Москве, Тульской, Тверской, Самарской и Липецкой областях, Краснодарском крае и Ставрополье, в Калмыкии, Чувашии, а также один квас из Белоруссии.

Исследование установило, что ни в одном из представленных напитков не превышено содержание металлов - мышьяка, свинца, кадмия и ртути, в них также не нашли вредных микроорганизмов - сальмонеллы и кишечной палочки. Не нарушены также нормы в части содержания дрожжей и плесеней. Все продукты признаны натуральными. Как выяснилось, 14 из 20 исследованных марок соответствуют и обязательным требованиям, и опережающему стандарту Роскачества, сообщают «Известия».

Отклонение от ГОСТа по вкусу и аромату, а также превышение по спирту обнаружено только у двух марок. Специалисты также обратили внимание на надпись Organic food на одной из этикеток, хотя сертификат на маркировку продукции как органической у производителя отсутствует. В настоящее время производитель представил Роскачеству макет новой исправленной этикетки, а значит в будущем квас этой марки тоже сможет получить знак качества.

Ранее исследование экспертами Роскачества сливочного масла показало, что почти треть образцов являются фальсификатами. В такой продукции специалисты нашли растительные жиры, например, пальмовое и соевое масла.

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