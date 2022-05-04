Не по ГОСТу: почему почти треть сливочного масла в России признали некачественным

В рамках исследования Роскачества выяснилось, что больше всего нарушений оказалось у производителей из Московской области.

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Почти треть российского сливочного масла, попавшего в исследование Роскачества, признали фальсификатом. Речь идет о марках из так называемого эконом-сегмента. В такой продукции специалисты нашли растительные жиры, например, пальмовое и соевое масла. Больше всего нарушений оказалось у производителей из Московской области.

Сливочным маслом наполняют пробирки, а затем кладут их в печь и плавят при температуре 45 градусов. Так можно найти примеси, которые вредят здоровью человека.

Поводом для таких проверок стали жалобы покупателей. Вкусовые и внешние качества сливочного масла из эконом-сегмента за последние полгода сильно ухудшились. Оно все чаще напоминает маргарин, не тает, когда его достают из холодильника, крошится, а не размазывается.

Чтобы произвести всего один килограмм масла нужно до двадцати литров молока. Столько сырья обойдется почти в семьсот рублей. К цене добавляется стоимость самого производства, упаковки, логистики и прибыль магазина. Получается, что за 100 граммов покупателю нужно будет отдать не меньше 120 рублей. Дешевым масло не может быть по определению - утверждают микробиологи в лаборатории.

Ценник будет намного ниже, если недобросовестный производитель снизит жирность и заменит молочный жир растительным. Но в таком случае на упаковке должна быть маркировка «маслосодержащий продукт», но ее используют далеко не все.

А так, для сравнения, производят премиум-сегмент. Чтобы получить то, что многие называют вкусом детства, говорит фермер Алексей Бурков, он кормит коров не только сеном, но и овощами, и фруктами.

Цвет масла не зависит от качества, оно соответствует рациону коровы и может быть от бледного до насыщенного желтого. Если животное питается только сеном, то вкус будет нейтральным. При этом отличить поддельное масло от настоящего в домашних условиях трудно. Остается ориентироваться на состав и цену.

Рейд специалистов прошел как по маслу. Фальсификат выявили в трех из десяти регионов. На полках ритейлеров в Москве, Санкт-Петербурге и Волгоградской области нашли шесть торговых марок поддельного масла. Роспотребнадзор ежегодно проводит 250 тысяч исследований молочных продуктов. Штрафы для бизнеса составляют до полумиллиона рублей.

За предыдущий год количество фальсификата на молочном рынке снизилось с пяти до трех процентов. Сейчас доля некачественной продукции снова возросла. Производители получают сверхприбыль, пока до 31 декабря действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса.

Ранее эксперты раскрыли простой способ определить качественное сливочное масло. По их словам, при нарезке продукт должен раскалываться. Это признак того, что он произведен из молока. Если масло намазывается как пластилин, скорее всего, оно сделано с добавлением растительных жиров.