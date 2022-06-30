Парогазовый выброс на камчатском вулкане Безымянном попал на видео

В начале июня спасатели попросили не приближаться к вулкану ближе, чем на десять километров.

© Видео: KBGSRAS Telegram © Фото: KBGSRAS Telegram

На вулкане Безымянном на Камчатке произошел парогазовый выброс. Видео с активностью вулкана опубликовал региональный филиал Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как от жерла вулкана поднимается столб парогазовой смеси. Уточняется, что выброс произошел в ночь на 30 июня.

В начале июня в МЧС России по Камчатскому краю предупредили об извержении вулкана Безымянного и в связи с этим посоветовали жителям и туристам не приближаться к нему ближе, чем на десять километров. По данным на 30 июня, на вулкане продолжается эруптивное извержение, авиационный цветовой код - желтый, что означает опасность для полетов аэрозольных облаков вблизи вулкана.

Ранее появилось видео, на котором запечатлены реки лавы при извержении вулкана Этна на Сицилии.