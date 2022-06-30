В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Парогазовый выброс на камчатском вулкане Безымянном попал на видео

Анна Касаткина
07:00 30.06.2022
В начале июня спасатели попросили не приближаться к вулкану ближе, чем на десять километров.
© Видео: KBGSRAS Telegram © Фото: KBGSRAS Telegram
Читайте нас на:

На вулкане Безымянном на Камчатке произошел парогазовый выброс. Видео с активностью вулкана опубликовал региональный филиал Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как от жерла вулкана поднимается столб парогазовой смеси. Уточняется, что выброс произошел в ночь на 30 июня.

В начале июня в МЧС России по Камчатскому краю предупредили об извержении вулкана Безымянного и в связи с этим посоветовали жителям и туристам не приближаться к нему ближе, чем на десять километров. По данным на 30 июня, на вулкане продолжается эруптивное извержение, авиационный цветовой код - желтый, что означает опасность для полетов аэрозольных облаков вблизи вулкана.

Ранее появилось видео, на котором запечатлены реки лавы при извержении вулкана Этна на Сицилии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:17 В стране и мире
В Совбезе РФ назвали заморозку российских активов одной из величайших краж в истории
07:43 В стране и мире
Российские ученые разработали стандарты для сетей 5G
05:40 Армия
Видео
Минобороны показало работу военных медиков ЦВО в зоне спецоперации
05:45 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео из больницы, куда доставили пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Якутии
02:50 В стране и мире
Вышла посмертная песня Юрия Шатунова
Популярное
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.