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Опубликовано видео из больницы, куда доставили пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Якутии

Виктория Ивашечкина
05:45 30.06.2022
На месте происшествия в Алданском районе продолжают работать специалисты.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Звезда» опубликовала кадры из якутской больницы, где пострадавшим в результате жесткой посадке вертолета Ми-8 оказывают необходимую медпомощь. Ранее сообщалось, что восемь сотрудников Авиалесоохраны были доставлены в медучреждение после ЧП в Алданском районе. На кадрах видно, что пострадавшие получили серьезные переломы и ушибы. Некоторые из них не могут передвигаться самостоятельно.

Напомним, ЧП произошло в минувшую среду, 29 июня. Совершивший жесткую посадку вертолет работал на тушении лесных пожаров. Сообщается, что в результате происшествия никто не погиб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте происшествия продолжают работать специалисты.

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