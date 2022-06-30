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Восемь пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Алданском районе Якутии доставлены в больницу

Ян Брацкий
02:11 30.06.2022
Всех эвакуированных госпитализировали, экипаж и другие пассажиры вертолета прибудут в Якутск вторым бортом.
Восемь пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Алданском районе Якутии доставлены в больницу
© Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
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Восемь пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 сотрудников Авиалесоохраны доставлены в якутскую больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии».

«Санитарным рейсом в Якутск доставлены восемь пострадавших с травмами различной тяжести, полученными результате жесткой посадки Ми-8 в Алданском районе. Они госпитализированы. Рейс выполнен на вертолете с медицинским оборудованием АК "Полярные авиалинии"», - сообщила пресс-служба.

В настоящее время с места происшествия готовится к вылету второй борт авиакомпании. На нем в Якутск планируют доставить экипаж и еще 15 пассажиров.

Инцидент произошел в минувшую среду, 29 июня. Совершивший жесткую посадку вертолет работал на тушении лесных пожаров. Сообщается, что в результате ЧП никто не погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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