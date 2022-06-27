Самый жаркий день: как в Москве и Петербурге спасались от аномального тепла

Городские фонтаны, реки и водоемы в понедельник стали точками притяжения для тысяч человек.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Как в Мадриде, Афинах или Анталии. Москва задыхается от жары. Городские фонтаны, реки и водоемы стали точками притяжения для тысяч человек. Некоторые готовы были охладиться даже под струями спецмашин, которые поливали раскаленные от солнца дороги.

Средиземноморье в Москве, точнее, зной и жара. Главный рекорд этого лета - 34 градуса выше нуля.

В Москве провели обязательную аэрацию. Это так называемое охлаждение дорожного полотна. Сегодня был самый жаркий день с начала года. Центр охлаждения в эти дни и в Александровском саду с его фонтанами. Народ собирался и у реки Неглинка, где купались, как в аквапарке, дети и взрослые.

Есть и места, где разрешено охладиться в черте города. Сегодня на Путяевском пруду в Сокольниках разрешили искупаться. Питают его родники, поэтому вода чистая.

В Санкт-Петербурге также температурные рекорды, и холодный Финский залив не помогает. Термометр показывал плюс 34, люди загорали на газонах и даже купались в Неве у Петропавловской крепости.

Ранее в Росгидрометцентре рассказали, что раскаленный воздух столичного региона постепенно начнет остывать уже со вторника, 28 июня. По словам синоптиков, передышка будет недолгой. В последующие дни воздух вновь начнет раскаляться, и уже в четверг термометры вновь покажут около 30 градусов выше нуля. Первые числа июля также будут аномально жаркими.