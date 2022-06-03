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МО РФ опубликовали кадры последствий ракетного удара ВСУ по Сватово в ЛНР

Максим Крюков
05:10 03.06.2022
Военный медик сообщил, что получившие ранения дети эвакуированы в республиканскую больницу, остальным пострадавшим помощь оказывается в военном госпитале.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры последствий удара ракетой «Точка-У», который был нанесен со стороны украинских националистов по населенному пункту Сватово Луганской Народной республики. Сообщается, что в результате атаки погибли трое мирных жителей, двадцать три были ранены, в том числе четверо детей.

«Произошло два сильных хлопка, я почувствовала, что в обе ноги попали осколки. Раздался сильный стук, осколки, скорее всего, полетели и в сам бювет», - рассказала местная жительница Татьяна.

Российские военные медики оказали экстренную помощь пострадавшим в результате удара. Военные врачи заявили, что у пострадавших отмечены множественные проникающие осколочные ранения, в настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«В числе пострадавших находились двухмесячный ребенок, две девочки двенадцати и шестнадцати лет и в крайне тяжелом состоянии молодой человек с проникающим ранением черепа. Дети эвакуированы в детскую республиканскую больницу, остальным пострадавшим помощь оказывается в военном госпитале», - сообщил военный медик Александр.

Ранее стало известно, что двадцать четыре человека ранены при обстреле Стаханова со стороны ВСУ. В результате обстрела населенного пункта со стороны украинских военных погибли две беременные женщины.

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