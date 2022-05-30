Двадцать четыре человека ранены при обстреле Стаханова со стороны ВСУ

В результате обстрела населенного пункта со стороны ВСУ погибли две беременные женщины.

© Фото: ТРК "Звезда"

Две беременные женщины погибли под снарядами вооруженных формирований Украины во время обстрела города Стаханов в Луганской Народной республике. О трагедии сообщили в Генпрокуратуре ЛНР. Кроме того, ранения получили 24 человека, среди которых восемь детей.

«По уточненной информации в результате обстрела погибли две беременные женщины. Получили ранения 24 человека, из них 8 детей», - сообщило ведомство в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины открыли огонь по населенному пункту из реактивных систем залпового огня «Ураган».