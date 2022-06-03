В НМ ЛНР рассказали о захваченных националистами мирных жителях на заводе «Азот»

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В бомбоубежищах химического предприятия «Азот» в Северодонецке, где к настоящему моменту украинские силовики заняли оборону против сил ДНР и ВС РФ, находятся мирные жители. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«На территории предприятия находятся местные жители, поэтому здесь действовать надо вообще очень аккуратно», - сказал он на стриме телеканала RT.

Также он сообщил о полученных разведданных, из которых следует, что под различными предлогами местных жителей заманивали на территорию завода «Азот». Марочко заявил, что украинские силовики запугивают жителей, а также запрещают им покидать бомбоубежища, минируя выходы.

Ранее стало известно, что боевики в Северодонецке загнали около трехсот мирных жителей на завод «Азот». Сообщается, что отступившие националисты также ведут беспорядочный огонь по городу из всех оставшихся орудий.