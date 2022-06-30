«Нас русские защищают»: жители Донбасса рассказали о жизни после освобождения от Украины

На освобожденных российскими военными территориях возобновляют работу производства, открываются магазины и люди выходят на улицу без опаски.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские военные угощают детей в одном из освобожденных поселков Харьковской области сладостями. Это типичная сцена. В ответ те делятся отголосками еще недавно царившего здесь ужаса.

«В первый день я плакал. Очень страшно было. А сейчас вообще отлично. Не бахает. Можно в лесу грибы собирать. Там же защищают нас в лесу. Защищают нас русские. Очень сильно защищают, а украинцы по своим местам бьют», - рассказал один из местных мальчишек.

Территорию прифронтового населенного пункта патрулирует военная полиция. Сейчас на ее сотрудниках непростые задачи по охране правопорядка, налаживанию взаимодействия с местными администрациями. Проще говоря: создание всех условий для мирной жизни.

«Люди поначалу с опаской относились, с осторожностью. Стали лучше относиться. Это факт. Заслуга российской армии. В то же время много проблем, которые пытаемся решить. Конечно, лекарства это основное… Даже письма передаем родственникам, слова какие-то, много работы», - заявил командир сводного отряда военной полиции.

Проблем в селе пока хватает. С первых дней проведения специальной военной операции население не получает никаких пособий и социальных выплат. Даже на представителей самых нуждающихся его слоев - пенсионеров и инвалидов - власти Украины навесили ярлык «оккупантов».

«Как можно жить? Сын на инсулине. Инсулина нем, денег нет. Бабушке 80 лет и ребенку 11 лет. Как можно прожить? Самая главная проблема, что не платят нам пенсий, ничего не выплачивают. Муж "чернобылец" второй категории, сын инвалид и ему не платят», - жалуется жительница Харьковской области Наталья.

И все же жизнь с появлением российских военных все больше настраивается на мирный лад. Выстраиваются каналы оказания гуманитарной помощи. Электро-, газо-, водоснабжение работают бесперебойно. Главное - экономика села не затронута.

«У нас предприятие как работало, так и работает. Самое главное, чтоб с Украины прилетов не было. А так все спокойно, все хорошо», - отметила жительница Харьковской области Ирина.

Мирная жизнь здесь налажена. Что характерно, работают все магазины. И кроме того, можно уже легко расплатиться российскими рублями. И все больше жителей этого поселка голосуют за будущее рублем. Еще более отчетливо видно, чью правду они выбирают у захоронения советских солдат с Вечным огнем, который угасал здесь на годы.