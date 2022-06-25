Топливо и мука: как гумпомощь РФ поддерживает населенные пункты Харьковской области

Инфраструктура и производство в Харьковской области активно используют для своих нужд гуманитарную помощь из России.

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Сегодня города Харьковской области в полной мере обеспечены топливом. В частности, сейчас идет разгрузка цистерны 92-го бензина. Восемь тонн топлива предназначены в первую очередь для автомобилей муниципальных служб: скорой, спасателей и пожарных.

Неподалеку от бензиновых стоят бочки с дизтопливом. Все они почти заполнены: горючее регулярно подвозят спасатели МЧС. В муниципалитетах, подконтрольных сегодня российским военным, создается топливный запас. В том числе речь идет и о сжиженном газе. Он необходим для работы транспортной системы многих местных производств, и в первую очередь - хлебопекарен.

Мука - это главный хлебный ингредиент, основное сырье для любой хлебопекарни. И здесь, на складах производства, мешки появляются только благодаря поставкам из России. Все это гуманитарная помощь. И вес последней партии составил порядка 20 тонн.

Муку везут и для гражданского населения. Также сюда поступают крупы, подсолнечное масло, консервы, другое продовольствие. Все это будет расфасовано и направлено в города и села Харьковской области.

Еженедельно сотни тонн гуманитарных грузов отправляются в города Харьковской области. Грузовики следуют плотной колонной в сопровождении бронемашин военной полиции, но с каждым новым рейсом все больше становится понятно, что опасаться тут нечего.

«В городах встречают приветливо местные жители: улыбаются, машут, выходят. Встречают с флагом Российской Федерации», - рассказал военнослужащий ВАИ.

Местные жители помогают встречать и разгружать «КамАЗы» с продовольствием. Каждый, кто оказался рядом со складом, считает своим долгом поучаствовать в процессе. И каких-то привилегий люди не ждут. Ведь в итоге всем достанется поровну.

«Стараемся охватить полностью все. Любое количество приходит, стараемся разделить на всех поровну. Мало того, записываем даже в документах, которые сопровождают, распределение помощи, количество, даже баночки. Каждая баночка тушенки, пачка макарон, килограмм сахара - все учтено, и все учтено в количестве жителей», - указал волонтер Анатолий.

Сергей - доброволец. Приехал сюда из заполярного края России. Наравне с другими доставщиками, он помогает муниципальным службам развозить гуманитарные грузы. Однако там, где лежит его путь, сегодня решится проехать далеко не каждый.

Несколько раз Сергей на своей машине попадал под минометный обстрел. Машина получила серьезные повреждения. Но с миру по нитке, и газель удалось починить.

«Колеса делали сами... Просили у местных жителей - помогают, клеят резину, - поделился доброволец Сергей.

Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки. Постепенно оживают рынки, городские службы. Вместе с военными люди восстанавливают инфраструктуру и верят, что бои скоро закончатся, и в города вернется привычная мирная жизнь.