Жест доброй воли: как и почему состоялся отход с острова Змеиный

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Знаменитый на весь мир остров-скала Змеиный так и остался неприступным для киевского режима. Взять его штурмом с высадкой десанта украинской армии все же не удалось. Подразделения российских Вооруженных сил, укрепившиеся на острове, выполнили свои задачи и покидают эту территорию, заявили в Минобороны России.

«30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные Силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон», - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря. Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминировала побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории.

Реакция западных СМИ не заставила себя долго ждать. The New York Times пишет, что российские войска покинули Змеиный, не выдержав атак ВСУ. Украинские паблики размешают фото с сильным задымлением на острове. Скорее всего, это следы уничтожения остатков боеприпасов, когда российские военные оставляли этот объект.

Змеиный стал фактически одним из символов специальной военной операции на Украине. Когда всего за сутки этот остров в 70 морских милях от Одессы был взят российскими военными. Тогда весь гарнизон украинских пограничников сдался в плен, хотя в Киеве их уже успели похоронить. Однако «погибших» героев живыми и здоровыми под конвоем переправили в Севастополь.

А сам остров все эти четыре месяца был для ВСУ не по зубам. В неудачных атаках на Змеиный украинская армия несла тяжелые потери в авиации и в личном составе. В одной из первых попыток штурма лишилась сразу шести военных катеров с морским спецназом. А во время последней - самой крупной атаки на Змеиный - 21 июня силами ПВО ВС РФ были сбиты 13 украинских беспилотников.

«20 июня около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата», - сказал Конашенков.

Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный. Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров.

Змеиный, как стратегически важную территорию, часто называют ключом к черноморскому побережью Украины, а именно к портам Одессы, где киевский режим устроил настоящую минную блокаду. От чего и стал не возможен выход в море гражданских судов с продовольствием, удобрениями и, конечно, зерном. Эту проблему еще в начале июня обсуждали на встрече в Анкаре министры иностранных дел России и Турции.

«Много внимания мы уделили проблеме вывоза украинского зерна которую наши западные коллеги да и сами украинцы внести в разряд вселенской катастрофы, хотя доля от этого зерна украинского она меньше одного процента от обще мирового производства пшеницы и других злаковых, поэтому какого-либо отношения к продовольственному кризису эта нынешняя ситуация с украинским зерном не имеет, с нашей стороны повторю еще раз каких-либо препятствий для того чтобы эту проблемку, она маленькая на самом деле решить , никогда не было, если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать», - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

И даже на предложение Турции помочь в разминировании акватории и обеспечить безопасность прохождения зерновозов Киев ответил отказом. И продолжил бессмысленные попытки атаковать Змеиный. А сейчас получается, что с выводом российского гарнизона оттуда и перспективой открытия зернового коридора в Черном море Киев теряет возможность по-прежнему обвинять Россию в том, что она блокирует поставки украинского зерна в Европу, где его якобы только и ждут. Об этом неоднократно с особой обеспокоенностью говорили с высокой трибуны в ООН. А сейчас ситуацию с островом Змеиный и дальнейшими планами Украины по экспорту зерна официально там пока не комментируют.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские военные выполнили все задачи на острове Змеиный и вывели оттуда гарнизон. По словам Конашенкова, вывод гарнизона со стороны ВС РФ - шаг доброй воли.