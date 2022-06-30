Глава нацразведки США оценила шансы на мир между Россией и Украиной

При этом Аврил Хейнс не объяснила, на чем основывается ее прогноз.

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Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что Штаты на данный момент не видят возможности для достижения мирной договоренности между Россией и Украиной.

«На данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности - что, как мне кажется, очевидно для всех», - рассказала Хейнс в ходе дискуссии на тему вызовов в сфере нацбезопасности, передает РИА Новости.

При этом Аврил Хейнс не пояснила, на чем, по ее мнению, основывается такой прогноз.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин готов к вопросу обсуждения урегулирования ситуации на Украине с западными коллегами, несмотря на их риторику в отношении России. По его словам, российский глава никогда не отказывает своим коллегам, которые просят о телефонном разговоре или личной встрече. При этом Лавров отметил, что в этом случае главное, чтобы за этим действительно стояло желание разрешить сложившуюся ситуацию, касающуюся безопасности в Европе