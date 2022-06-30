В Турции перевернулся автобус с 29 российскими туристами

Его водитель проехал на красный сигнал светофора и врезался в бетономешалку.

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В четверг около семи часов вечера в турецкой провинции Мугла возле озера Кейджегиз после столкновения с бетономешалкой перевернулся автобус с российскими туристами. В нем находились 29 путешественников из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Новосибирска.

«От удара автобус, перевозивший российских туристов, заскользил по дороге и лег на бок. Те, кто видел аварию, сообщили о ситуации в центр экстренных вызовов 112», - сообщает местное издание Haberler.

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось из-за того, что водитель автобуса проехал на красный сигнал светофора. К счастью, никто не погиб. У некоторых туристов есть незначительные травмы.

Напомним, в августе прошлого года в Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Тогда погибли несколько человек. Еще более десятка получили ранения.