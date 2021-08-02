В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

В турецкой Анталье перевернулся автобус с туристами. Об этом сообщает местный телеканал Tv100. По предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека.

В генконсульстве РФ «Звезде» сообщили, что среди пассажиров были граждане России. На данный момент точное число погибших уточняется.

Ранее в Египте попал в аварию микроавтобус с российскими туристами. В результате происшествия одна россиянка погибла.