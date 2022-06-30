Массовые разрушения: как выглядит Киевский район Донецка после обстрелов ВСУ

В настоящий момент на улицах города можно увидеть большое количество разбитых стекол и осколков.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Иван Иванников показал, к чему привели массированные обстрелы ВСУ по Киевскому району Донецка. На кадрах видны поврежденные дома, магазины и дороги.

«Очень сильно пострадали дома, люди здесь почти не живут», - сказал он.

Одно из попаданий пришлось в продовольственный магазин, располагающийся на остановке. По словам журналиста, небезопасная обстановка не позволила службам, которые занимаются уборкой в городе, приехать на место происшествия. Поэтому сейчас на улицах города можно увидеть большое количество разбитых стекол и осколков.

Ранее журналист «Звезды» прошелся по центру Красного Лимана в Краматорском районе, находящегося под контролем войск РФ и ДНР, и показал, как выглядит город после боевых действий. Несмотря на то, что множество домов пострадало и большая часть местных жителей осталась без жилья, в район продолжают прилетать снаряды ВСУ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.