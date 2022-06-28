Разрушенные дома, воронки на дорогах: как ВСУ обстреляли при отходе центр Красного Лимана

В результате боевых действий много домов пострадало, люди остались без жилья.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Журналист «Звезды» Иван Иванников прошелся по центру Красного Лимана в Краматорском районе, находящегося под контролем войск РФ и ДНР, и показал, как выглядит город после боевых действий.

«ВСУ достаточно сильно побили его на отходе. Куча домов пострадало, много людей осталось без жилья. Но и сейчас продолжает сюда прилетать», - рассказал Иванников.

Напомним, силы Донецкой Народной Республики и Вооруженные силы РФ установили полный контроль над городом Красный Лиман в конце мая.

Сегодня в Минобороны России сообщили, что за все время спецоперации украинская сторона потеряла 3 837 танков и бронемашин, свыше 350 самолетов и вертолетов, более 1 380 беспилотников.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ подчеркнул, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов