Путин заявил, что Запад загнал себя в ловушку
Западные страны загнали себя в ловушку, не сумев должным образом проанализировать развитие ситуации в мире и дальнейшее ослабление своего влияния. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ по случаю столетия российской нелегальной разведки.
«Коллективный Запад загнал себя в ловушку», - сказал он.
Российский лидер также отметил, что приоритетом службы является стратегическое прогнозирование развития различных процессов, происходящих в мире.
Кроме того, Владимир Путин в ходе визита в штаб-квартиру СБР России заявил, что западные страны не хотят видеть того факта, что зарождается многополярный мир. При этом существует немало стран, которые не хотят подчиняться Америке и желают развиваться по собственному пути. По словам главы Российского государства, у России много единомышленников.