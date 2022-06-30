Путин заявил, что Запад загнал себя в ловушку

По словам российского президента, страны Запада не сумели предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению их глобального доминирования.

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Западные страны загнали себя в ловушку, не сумев должным образом проанализировать развитие ситуации в мире и дальнейшее ослабление своего влияния. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ по случаю столетия российской нелегальной разведки.

«Коллективный Запад загнал себя в ловушку», - сказал он.

Российский лидер также отметил, что приоритетом службы является стратегическое прогнозирование развития различных процессов, происходящих в мире.

Кроме того, Владимир Путин в ходе визита в штаб-квартиру СБР России заявил, что западные страны не хотят видеть того факта, что зарождается многополярный мир. При этом существует немало стран, которые не хотят подчиняться Америке и желают развиваться по собственному пути. По словам главы Российского государства, у России много единомышленников.