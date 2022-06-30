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Россия ограничит вывоз риса и кормовых аминокислот до конца 2022 года

Максим Крюков
21:10 30.06.2022
Принятые меры направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данный вид продукции, а также поддержку отраслей животноводства и переработки.
Россия ограничит вывоз риса и кормовых аминокислот до конца 2022 года
© Фото: Николай Хижняк, РИА Новости
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Правительство России приняло решение о введении ограничения на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

«С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно в России будут действовать ограничения на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Правительством подписаны соответствующие постановления, подготовленные Минсельхозом России», - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятые решения направлены с целью обеспечения продовольственной безопасности страны, сохранения стабильных внутренних цен на данный вид продукции, а также поддержки отраслей животноводства и переработки.

В ведомстве пояснили, что временные ограничения на вывоз были введены в отношении трех видов аминокислот (L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида и DL-метионина), которые являются важными кормовыми составляющими, необходимыми для полноценного рациона сельскохозяйственных животных. Мера даст возможность предотвратить вероятный дефицит на внутреннем рынке.

При этом отмечается, что временный запрет не будет распространяться на экспорт этих веществ в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в целях оказания международной гуманитарной помощи.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства России сообщили, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила ограничение экспорта масличных и продуктов их переработки. В ведомстве отметили, что данная мера нацелена на защиту внутреннего рынка и обеспечение потребностей предприятий переработки.

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