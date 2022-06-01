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В Минобороны РФ предупредили о подготовке ВСУ провокаций с применением РСЗО из США

Ян Брацкий
22:00 01.06.2022
Таким образом националисты пытаются спровоцировать ВС РФ на ответный огонь и обвинить их в ударах по гражданской инфраструктуре.
В Минобороны РФ предупредили о подготовке ВСУ провокаций с применением РСЗО из США
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Украинские националисты планируют разместить полученные от США реактивные системы залпового огня в жилых районах города Шостка Сумской области. Об этом журналистам на брифинге рассказал начальник Национального центра управления Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города. Этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные Силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения» - заявил Мизинцев.

О том, что США передадут Украине четыре установки HIMARS и боеприпасы к ним, ранее заявил глава Белого дома Джо Байден. В Пентагоне отметили, что ВСУ пообещали не применять РСЗО для обстрела российских территорий, а использовать их исключительно для самообороны.

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