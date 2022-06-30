В Подмосковье наградили победителей всеармейского этапа кинологического конкурса «Верный друг»
Победители всеармейского этапа представят Вооруженные Силы РФ на международном этапе конкурса «Верный друг» Армейских международных игр.
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В Московской области состоялась церемония закрытия всеармейского этапа кинологического конкурса «Верный друг» и награждение его победителей и участников. Состязания кинологов проходили на базе 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил Российской Федерации в Дмитровском городском округе Подмосковья с 21 по 29 июня.