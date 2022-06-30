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В Подмосковье наградили победителей всеармейского этапа кинологического конкурса «Верный друг»

Ян Брацкий
02:14 30.06.2022
Победители всеармейского этапа представят Вооруженные Силы РФ на международном этапе конкурса «Верный друг» Армейских международных игр.
В Подмосковье наградили победителей всеармейского этапа кинологического конкурса «Верный друг»
© Фото: Минобороны РФ
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В Московской области состоялась церемония закрытия всеармейского этапа кинологического конкурса «Верный друг» и награждение его победителей и участников. Состязания кинологов проходили на базе 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил Российской Федерации в Дмитровском городском округе Подмосковья с 21 по 29 июня.

© Минобороны РФ

Участие в них приняли специалисты и их четвероногие напарники из Восточного, Западного, Центрального военных округов, РВСН и ВКС, а также 12-го ГУ Минобороны России и 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ, ДОСААФ России.

© Минобороны РФ

Участникам соревнований предстояло продемонстрировать навыки исполнения команд, пройти индивидуальную гонку, вместе с собакой преодолеть полосу препятствий, найти и задержать «нарушителя», отразить нападение на проводника и принять участие в дог биатлоне.

В зачете женских команд победу одержала сборная ВКС, вторыми стали девушки 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ, третьей - команда Восточного военного округа.

© Минобороны РФ

Среди мужчин свое лидерство доказала команда 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ. Второй стала команда из ВВО, третьими – конкурсанты из Росгвардии. В личном зачете среди женщин не было равных старшему лейтенанту ВКС РФ Красниковой. Среди мужчин главный приз достался младшему сержанту Давлетшину из 470-го УЦ.

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