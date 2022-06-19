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«Верный друг»: всеармейский этап кинологического конкурса АрМИ-2022 стартовал в Подмосковье

Ян Брацкий
06:39 19.06.2022
Победители Всеармейского этапа представят ВС РФ на международном этапе АрМИ, соревнуясь с командами иностранных государств.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Открытие Всеармейского этапа кинологического конкурса «Верный друг» Армейских международных игр-2022 состоялось на базе 470 Учебного центра служебного собаководства в Подмосковье. Обращаясь к участникам соревнований, начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны РФ генерал-майор Владимир Головачев пожелал всем удачи в борьбе за победу.

© Минобороны России

Во Всеармейском конкурсе принимают участие мужские и женские расчеты из Восточного, Западного, Центрального военных округов, Воздушно-космических сил России, Ракетных войск стратегического назначения, 12 Главного управления Минобороны России, 470 Учебного центра служебного собаководства ВС РФ, а также ДОСААФ России.

© Минобороны России

Участникам конкурса предстоит пройти через непростые испытания: послушание, дог-биатлон, преодоление 300-метровой полосы препятствий, поиск нарушителя и его задержание, а также эстафета и боевые стрельбы.

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