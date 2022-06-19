«Верный друг»: всеармейский этап кинологического конкурса АрМИ-2022 стартовал в Подмосковье
Победители Всеармейского этапа представят ВС РФ на международном этапе АрМИ, соревнуясь с командами иностранных государств.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Открытие Всеармейского этапа кинологического конкурса «Верный друг» Армейских международных игр-2022 состоялось на базе 470 Учебного центра служебного собаководства в Подмосковье. Обращаясь к участникам соревнований, начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны РФ генерал-майор Владимир Головачев пожелал всем удачи в борьбе за победу.