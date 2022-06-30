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Промсвязьбанк начал работу в Херсонской и Запорожской областях

Максим Крюков
21:31 30.06.2022
На первом этапе банковская организация запустила базовые сервисы: выпуск платежных карт, открытие накопительных счетов, платежи и переводы. Уже скоро жителям станут доступны потребительские кредиты и ипотека.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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В Запорожской и Херсонской областях начал работу один из крупнейших российских банков - Промсвязьбанк. Первые отделения открылись в крупнейших городах регионов: Мелитополе и Херсоне.

Председатель ПСБ Петр Фрадков лично обсудил деятельность банка в освобожденных регионах с главами военно-гражданских администраций областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо. На первом этапе Промсвязьбанк запустил базовые сервисы: выпуск платежных карт, открытие накопительных счетов, платежи и переводы. В Мелитополе у кредитной организации в первый же день появился крупный клиент.

«Это событие для нас очень важно, потому что мы плавно, но уверенно входим в большую семью российских народов», - отметил глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.

ПСБ до конца года намерен развивать сеть отделений в Херсонской и Запорожской областях и расширять спектр услуг. Уже скоро жителям станут доступны потребительские кредиты и ипотека. Сотрудничество с регионами предполагает активное участие банка в реализации социально-экономических проектов и обеспечении выплаты пенсий и пособий населению.

Ранее стало известно, что впервые с 2014 года будет запущено регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. По словам главы Республики Крым, приобрести билеты на автобус и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях - за рубли и за гривны. Также он отметил, что безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.

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