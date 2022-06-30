«Мама обрадовалась»: российский военнослужащий рассказал об освобождении из плена

По словам военного, в скором времени его навестят мама с сестрой.

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Военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации, освобожденный из украинского плена, выразил благодарность за успешный обмен.

«Спасибо вам огромное, что нас вытащили. Без разницы, какие мы, из какого подразделения, из какого рода войск», - поблагодарил Кирилл.

Военный рассказал, что, когда позвонил маме, она очень обрадовалась и сказала, что постарается в самое ближайшее время приехать к нему вместе с сестрой.

Ранее в МО РФ сообщили, что состоялся обмен военнослужащих с украинской стороной, 144 на 144 человека. По данным оборонного ведомства, почти все, кого освободили, получили ранения, в том числе тяжелые, их направили на лечение. Игорь Конашенков также отметил, что число пленных украинских военных составляет более 6 000 человек.