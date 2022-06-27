В Кремле подтвердили участие Путина в саммите G20 в Индонезии

Однако пока не принято решение, в каком формате российский лидер будет участвовать в форуме - очно или по видеосвязи.

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Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите «Большой двадцатки», который пройдет на Бали 15-16 ноября. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается», - приводит ТАСС его слова.

Ушаков не стал загадывать, в каком формате Владимир Путин примет участие в саммите - очно или по видеосвязи. Помощник президента выразил надежду на то, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате.

Также он обратил внимание на то, что некоторые государства до сих пор остаются закрытыми в контексте эпидемии коронавирусной инфекции.

«Мы получили официальное приглашение, что очень важно с учетом того, что на индонезийцев давят и давили соответствующие западные страны», - подчеркнул Ушаков.

Ранее глава Минфина председательствующей в этом году в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати заявил, что все члены «двадцатки», включая Россию, были приглашены на саммит. Глава ведомства отметила, что приглашения на саммит G20 направляются заранее.