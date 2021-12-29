Глава КС РФ высказался о возможности возврата смертной казни в России

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин предположил, что, несмотря на бессрочный мораторий на смертную казнь, в России могут вернуться к высшей мере наказания. Об этом Зорькин рассказал в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл». Она была опубликована во вторник, 28 декабря, на сайте суда.

По мнению Валерия Зорькина, на данном этапе исторического развития России смертная казнь стране не требуется. Он также напомнил, что на нее действует мораторий с момента вступления страны в Совет Европы в 1996 году.

«То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», - предположил Зорькин.

В России мораторий на смертную казнь был введен 16 апреля 1997 года. Последний смертельный приговор привели в исполнение 2 сентября 1996 года.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев высказался против отмены в России моратория на смертную казнь. По его мнению, отменять мораторий нельзя, так как при вынесении приговора не исключены ошибки.