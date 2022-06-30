Омбудсмен ДНР обратится в ООН из-за пыток солдат в плену
Практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые.
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Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова заявила, что намерена обратиться в международные организации из-за пыток бойцов ДНР, находящихся в украинском плену. Омбудсмен напишет в ООН и Международный Комитет Красного Креста.
«В результате своего посещения освобождённых пленных я напишу в международные организации и ООН и в Международный Комитет Красного Креста для того, чтобы это было зафиксировано»,- сказала Морозова.
Напомним, накануне состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «144 на 144». В Министерстве обороны РФ сообщили, что практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые.