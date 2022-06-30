В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Омбудсмен ДНР обратится в ООН из-за пыток солдат в плену

Сергей Лебедев
19:55 30.06.2022
Практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые.
Омбудсмен ДНР обратится в ООН из-за пыток солдат в плену
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова заявила, что намерена обратиться в международные организации из-за пыток бойцов ДНР, находящихся в украинском плену. Омбудсмен напишет в ООН и Международный Комитет Красного Креста.

«В результате своего посещения освобождённых пленных я напишу в международные организации и ООН и в Международный Комитет Красного Креста для того, чтобы это было зафиксировано»,-  сказала Морозова.

Напомним, накануне состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «144 на 144». В Министерстве обороны РФ сообщили, что практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:56 В стране и мире
Суд отправил ректора РАНХиГС Владимира Мау под домашний арест
19:28 В стране и мире
Видео
Освобожденные пленные рассказали, каким пыткам их подвергли в СБУ
18:30 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры обвиняемого в хищении средств ректора РАНХиГС Мау из суда
17:43 В стране и мире
Центробанк увеличил лимит переводов для физлиц за рубеж до миллиона долларов в месяц
17:27 В стране и мире
Госдума приняла проект о статусе ветеранов для гражданских, участвующих в спецоперации
Популярное
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.