Омбудсмен ДНР обратится в ООН из-за пыток солдат в плену

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Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова заявила, что намерена обратиться в международные организации из-за пыток бойцов ДНР, находящихся в украинском плену. Омбудсмен напишет в ООН и Международный Комитет Красного Креста.

«В результате своего посещения освобождённых пленных я напишу в международные организации и ООН и в Международный Комитет Красного Креста для того, чтобы это было зафиксировано»,- сказала Морозова.

Напомним, накануне состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «144 на 144». В Министерстве обороны РФ сообщили, что практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые.