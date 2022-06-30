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Освобожденный военнослужащий ВС РФ рассказал, как происходил обмен

Максим Крюков
19:50 30.06.2022
Военный рассказал, что поскорее хочет увидеть своих родных и близких.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Российский военнослужащий, который был освобожден из украинского плена, поблагодарил высшее руководство страны и Минобороны России за проведенный обмен.

«Я очень сильно благодарен всем людям, кто принимал в этом участие. Я с марта месяца сидел в плену. Слышал, что многих уже поменяли. Очень ждал, когда моя очередь придет. Наконец-то дождался, наконец-то дома», - сказал Виктор.

Российский военный рассказал, что после лечения он собирается поскорее увидеть своих родных.

«Главное, что наше начальство правильно сделало, все сопоставило, все риски просчитало, все было сделано грамотно», - добавил он.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о состоянии военнослужащих, освобожденных по обмену. Практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнули в оборонном ведомстве.

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