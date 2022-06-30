В стране и мире Освобожденный военнослужащий ВС РФ рассказал, как происходил обмен Максим Крюков Военный рассказал, что поскорее хочет увидеть своих родных и близких. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда" Читайте нас на: Российский военнослужащий, который был освобожден из украинского плена, поблагодарил высшее руководство страны и Минобороны России за проведенный обмен. «Я очень сильно благодарен всем людям, кто принимал в этом участие. Я с марта месяца сидел в плену. Слышал, что многих уже поменяли. Очень ждал, когда моя очередь придет. Наконец-то дождался, наконец-то дома», - сказал Виктор. Российский военный рассказал, что после лечения он собирается поскорее увидеть своих родных. «Главное, что наше начальство правильно сделало, все сопоставило, все риски просчитало, все было сделано грамотно», - добавил он. Ранее в Минобороны РФ рассказали о состоянии военнослужащих, освобожденных по обмену. Практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнули в оборонном ведомстве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика