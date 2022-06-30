Посла Великобритании вызвали в МИД РФ из-за хамских высказываний

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В четверг посла Великобритании Дебору Броннерт вызвали в Министерство иностранных дел РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили протест в связи с откровенно хамскими высказываниями Лондона в адрес президента Владимира Путина. Об этом сообщили в МИД РФ.

Британскому послу вручили памятную записку о неприемлемости оскорбительной риторики. Также Деборе Броннерт обозначили недопустимость тиражировать ложную информацию о том, что Россия якобы угрожает применить ядерное оружие.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил сомнение, что Владимир Путин поедет на саммит G20. Политик заявил, что будет «поражен», если это будет не так, и назвал российского президента «фигурой-изгоем». На эти слова сразу же отреагировали в Кремле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Борис Джонсон допускает много удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных заявлений. Это никак не повлияют на решения Кремля об участии в саммите «Большой двадцатки».