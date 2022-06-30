Песков высказался о заявлениях Джонсона об участии Путина в саммите G20

Накануне британский премьер заявил, что будет «поражен», если Владимир Путин поедет на саммит, и назвал российского президента «фигурой-изгоем».

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Высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона никак не повлияют на решения Кремля об участии в саммите «Большой двадцатки». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что господин Джонсон допускает очень много разных высказываний и заявлений - удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию», - сказал он.

Накануне премьер-министр выразил сомнение, что Владимир Путин поедет на саммит G20. Британский политик заявил, что будет «поражен», если это будет не так, и назвал российского президента «фигурой-изгоем».

Ранее помощник главы Российского государства Юрий Ушаков подтвердил участие Владимира Путина в саммите G20, который пройдет 15-16 ноября в Индонезии. Ушаков не стал загадывать, в каком формате российский лидер примет участие в саммите - очно или по видеосвязи. Помощник президента выразил надежду на то, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате.