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Следователь сообщил, что ректор РАНХиГС может скрыться в Турции

Сергей Лебедев
18:38 30.06.2022
У Владимира Мау были куплены билеты в Турцию на 2 июля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Тверском суде города Москвы продолжается заседание по избранию меры пресечения в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее завели на бывшего замминистра просвещения Российской Федерации Марину Ракову и ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева.

Следователи предъявили Владимиру Мау обвинение в хищении денежных средств учебного заведения. Также у суда для ректора запросили домашний арест до 7 августа. Это обосновывают тем, что у Мау куплены билеты в Турцию на 2 июля и он может скрыться из страны.

Напомним, ректора РАНХиГС задержали в четверг, 30 июня. У него уже прошли обыски. Также их провели и у других сотрудников учебного заведения.

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