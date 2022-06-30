Следователь сообщил, что ректор РАНХиГС может скрыться в Турции

У Владимира Мау были куплены билеты в Турцию на 2 июля.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Тверском суде города Москвы продолжается заседание по избранию меры пресечения в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее завели на бывшего замминистра просвещения Российской Федерации Марину Ракову и ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева.

Следователи предъявили Владимиру Мау обвинение в хищении денежных средств учебного заведения. Также у суда для ректора запросили домашний арест до 7 августа. Это обосновывают тем, что у Мау куплены билеты в Турцию на 2 июля и он может скрыться из страны.

Напомним, ректора РАНХиГС задержали в четверг, 30 июня. У него уже прошли обыски. Также их провели и у других сотрудников учебного заведения.