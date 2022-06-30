Опубликованы кадры обвиняемого в хищении средств ректора РАНХиГС Мау из суда

Напомним, что правоохранители задержали Владимира Мау сегодня. Следователи уже запросили для него домашний арест сроком до 7 августа.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В распоряжении «Звезды» оказались кадры ректора РАНХиГС Владимира Мау из суда. Его обвиняют в хищении средств высшего учебного заведения.

На опубликованном видео мужчина проходит ознакомление с материалами уголовного дела вместе с адвокатом. На заседании сторона защиты попросила суд, чтобы Мау освободили под залог в размере суммы ущерба, который ему вменяют (21 миллион рублей).

Напомним, что правоохранители задержали Владимира Мау сегодня. Следователи уже запросили для него домашний арест сроком до 7 августа.

Кроме того, сегодня состоялись обыски у ректора и других сотрудников академии. Кроме того, свои показания на ректора РАНХиГС уже дала экс-замминистра образования Марина Ракова. Очная ставка Раковой и Мау прошла в ходе следственных мероприятий.