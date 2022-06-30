Показания на ректора РАНХиГС дала экс-замминистра образования Ракова
Владимир Мау обвиняется в совершении хищения денежных средств учебного заведения.
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Бывшая заместитель главы Министерства просвещения Российской Федерации Марина Ракова дала показания следователям, на основании которых задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау. Последний обвиняется в совершении хищения денежных средств учебного заведения.
Напомним, оперативники задержали Владимира Мау в четверг, 30 июня. Следствие уже запросило домашний арест для него сроком до 7 августа.
Также сегодня прошли обыски у ректора и других сотрудников вуза. В МВД уточнили, что ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.