В стране и мире Центробанк увеличил лимит переводов для физлиц за рубеж до миллиона долларов в месяц Анна Назайкина В начале июня Банк России увеличил месячный лимит с 50 до 150 тысяч долларов. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Центральный банк Российской Федерации повысил лимит переводов для физических лиц за рубеж до одного миллиона долларов в месяц. Напомним, что в начале июня Банк России увеличил месячный лимит с 50 до 150 тысяч долларов. «С 1 июля 2022 года физические лица - российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 миллиона долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте», - заявили в сообщении. Накануне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готов к тому, чтобы существенно увеличить лимит переводов для ФЗ. Она также призналась, что в банке думали над тем, чтобы его вообще отменить, однако для этого требуется менять законы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика