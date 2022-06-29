В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Набиуллина заявила, что ЦБ готов значительно увеличить лимит переводов за рубеж для физлиц

Анна Назайкина
17:14 29.06.2022
В начале июня регулятор повысил месячный лимит переводов с 50 до 150 тысяч долларов.
Набиуллина заявила, что ЦБ готов значительно увеличить лимит переводов за рубеж для физлиц
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Центробанк готов к значительному повышению лимита на переводы физлиц за рубеж с нынешних 150 тысяч долларов в месяц. С таким заявлением выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Что касается, например, 150 тысяч долларов для граждан перевода денег, готовы эту сумму значительно увеличить. Мы даже думали отменить этот лимит, но для этого необходимо менять законодательство», - сказала она.

Кроме того, глава ЦБ обратила внимание на важность ускорения валютной либерализации для бизнеса. Это важно, чтобы облегчить задачу по перестройке логистических цепочек и адаптации к ситуации, сложившейся в экономике на фоне антироссийских санкций.

Напомним, что в начале июня регулятор увеличил месячный лимит переводов россиян и физлиц из стран, которые ведут в отношении Москвы дружественную политику, на свои зарубежные счета с 50 до 150 тысяч долларов. Введенные ограничения действительны до 30 сентября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:14 В стране и мире
Набиуллина заявила, что ЦБ готов значительно увеличить лимит переводов за рубеж для физлиц
16:59 В стране и мире
ГД приняла во втором чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС
15:34 В стране и мире
Лидеры НАТО назвали Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса
15:30 В стране и мире
Российские ЗАГСы перейдут на электронные носители с июня 2023 года
14:13 В стране и мире
Видео
Путин подарил экс-президенту Туркмении сабли, шахматы ручной работы и скульптуру наездника
Популярное
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.