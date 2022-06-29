Набиуллина заявила, что ЦБ готов значительно увеличить лимит переводов за рубеж для физлиц

В начале июня регулятор повысил месячный лимит переводов с 50 до 150 тысяч долларов.

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Центробанк готов к значительному повышению лимита на переводы физлиц за рубеж с нынешних 150 тысяч долларов в месяц. С таким заявлением выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Что касается, например, 150 тысяч долларов для граждан перевода денег, готовы эту сумму значительно увеличить. Мы даже думали отменить этот лимит, но для этого необходимо менять законодательство», - сказала она.

Кроме того, глава ЦБ обратила внимание на важность ускорения валютной либерализации для бизнеса. Это важно, чтобы облегчить задачу по перестройке логистических цепочек и адаптации к ситуации, сложившейся в экономике на фоне антироссийских санкций.

Напомним, что в начале июня регулятор увеличил месячный лимит переводов россиян и физлиц из стран, которые ведут в отношении Москвы дружественную политику, на свои зарубежные счета с 50 до 150 тысяч долларов. Введенные ограничения действительны до 30 сентября.