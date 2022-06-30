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В ГИБДД рассказали о мерах по контролю электросамокатов

Максим Крюков
17:47 30.06.2022
По словам Михаила Черникова, такие виды транспортных средств крайне опасны для всех участников дорожного движения.
В ГИБДД рассказали о мерах по контролю электросамокатов
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Набравшие в последнее время популярность электросамокаты нужно переводить в категорию мопедов и мотоциклов или вообще изымать. Об этом заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

«Надо было сразу реагировать на поступление таких средств индивидуальной мобильности в нашу страну. Такие агрессивные средства индивидуальной мобильности вообще нельзя было в Россию ввозить. Их надо убирать, или переводить их в категорию мопедов и мотоциклов, или вообще их изымать. Они опасны для всех участников дорожного движения. Больше 25 км/ч самокат вообще не должен развивать», - сказал он.

По словам главы Госавтоинспекции, к концу этого года в России необходимо ввести новые меры по контролю таких транспортных средств на дорогах. В настоящее время скорость самокатов, доступных городским жителям, искусственно ограничили: они не должны развивать скорость более 25 км/ч, а в отдельных людных зонах действует ограничение в 15 км/ч.

Черников отметил, что такие виды транспортных средств крайне опасны для всех участников дорожного движения, подчеркнув, что сложно их отслеживать, используя средства фото- и видеофиксации, а в некоторых регионах часто отсутствует необходимая инфраструктура для обеспечения безопасного движения на таких устройствах.

Ранее стало известно, что до конца 2022 года в РФ могут внедрить электронные водительские права, это нововведение Госавтоинспекция разрабатывает вместе с Минцифры. Сообщается, что в электронный вид хотят перевести и свидетельства регистрации ТС. Было отмечено, что этот документ будут использовать в бумажном виде при сделках, но электронный формат СТС будет являться подтверждением законности соглашения гражданских лиц.

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