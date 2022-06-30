В ЛНР рассказали о вооруженных стычках между наемниками из США и военнослужащими ВСУ

Также помощник министра внутренних дел ЛНР рассказал о том, что, со слов местного населения, военнослужащие ВСУ вывозили ценности из Лисичанска.

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Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев рассказал «Звезде» о вооруженных стычках между наемниками из Соединенных Штатов и украинскими военнослужащими.

«И вот сколько мы уже разговаривали с пленными и с мирным населением, которые слышали все эти разговоры, у них идет очень большой конфликт в плане того, что американцы уничижительно всегда отзываются о ВСУшниках. Называя их там "одноразовыми", "единорогами", не способны ни на что, не способны выполнять боевые задачи. И так далее, и так далее. То есть вот эти постоянные конфликты провоцируются между ними. И вооруженные стычки», - констатировал Киселев.

Также он упомянул о том, что, со слов местного населения, военнослужащие ВСУ вывозили ценности из Лисичанска. Инсайдерская информация от местных жителей об этом поступала неоднократно - причем, как заметил помощник министра, украинцы делали все в открытую, ничуть не стесняясь своих действий.

Также Виталий Киселев заявил о 50-процентном контроле территории Лисичанска почти со всех сторон.