Армия Армия Армия

В ЛНР рассказали о вооруженных стычках между наемниками из США и военнослужащими ВСУ

Тимур Шерзад
Павел Кольцов
18:05 30.06.2022
Также помощник министра внутренних дел ЛНР рассказал о том, что, со слов местного населения, военнослужащие ВСУ вывозили ценности из Лисичанска.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев рассказал «Звезде» о вооруженных стычках между наемниками из Соединенных Штатов и украинскими военнослужащими. 

«И вот сколько мы уже разговаривали с пленными и с мирным населением, которые слышали все эти разговоры, у них идет очень большой конфликт в плане того, что американцы уничижительно всегда отзываются о ВСУшниках. Называя их там "одноразовыми", "единорогами", не способны ни на что, не способны выполнять боевые задачи. И так далее, и так далее. То есть вот эти постоянные конфликты провоцируются между ними. И вооруженные стычки», - констатировал Киселев. 

Также он упомянул о том, что, со слов местного населения, военнослужащие ВСУ вывозили ценности из Лисичанска. Инсайдерская информация от местных жителей об этом поступала неоднократно - причем, как заметил помощник министра, украинцы делали все в открытую, ничуть не стесняясь своих действий. 

Также Виталий Киселев заявил о 50-процентном контроле территории Лисичанска почти со всех сторон. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:30 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры обвиняемого в хищении средств ректора РАНХиГС Мау из суда
17:43 В стране и мире
Центробанк увеличил лимит переводов для физлиц за рубеж до миллиона долларов в месяц
17:27 В стране и мире
Госдума приняла проект о статусе ветеранов для гражданских, участвующих в спецоперации
17:17 В стране и мире
Президент США поддержал продажу Турции истребителей F-16
16:47 В стране и мире
Глава СВР заявил о планах Польши расчленить Украину
Популярное
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.