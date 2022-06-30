Госдума приняла проект о статусе ветеранов для гражданских, участвующих в спецоперации

Статус ветерана боевых действий получат лица, принимавшие участие в обеспечении выполнения задач в ходе российской спецоперации на территории Украины, а также Луганской и Донецкой республик.

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Государственная дума России в первом чтении законопроект о статусе ветеранов для гражданских лиц, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Корреспондент сообщает, что речь идет об изменении в статьях 3 и 16 федерального закона «О ветеранах». Такой статус получат лица, принимавшие участие в обеспечении выполнения задач в ходе российской спецоперации на территории Украины, а также Луганской и Донецкой республик.

При этом сообщается, что, по словам депутатов, статус ветерана будет распространяться и на военкоров и журналистов, если они находятся в официальной командировке.

Также речь идет гражданском персонале Вооруженных сил России, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении более 80 иностранных наемников под Николаевом.