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Госдума приняла проект о статусе ветеранов для гражданских, участвующих в спецоперации

Тимур Шерзад
17:27 30.06.2022
Статус ветерана боевых действий получат лица, принимавшие участие в обеспечении выполнения задач в ходе российской спецоперации на территории Украины, а также Луганской и Донецкой республик. 
Госдума приняла проект о статусе ветеранов для гражданских, участвующих в спецоперации
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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Государственная дума России в первом чтении законопроект о статусе ветеранов для гражданских лиц, участвующих в специальной военной операции на Украине. 

Корреспондент сообщает, что речь идет об изменении в статьях 3 и 16 федерального закона «О ветеранах». Такой статус получат лица, принимавшие участие в обеспечении выполнения задач в ходе российской спецоперации на территории Украины, а также Луганской и Донецкой республик. 

При этом сообщается, что, по словам депутатов, статус ветерана будет распространяться и на военкоров и журналистов, если они находятся в официальной командировке. 

Также речь идет гражданском персонале Вооруженных сил России, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении более 80 иностранных наемников под Николаевом.

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