Кудрин заявил, что к плановой экономике возвращаться нельзя

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Несмотря на все текущие трудности, российская экономика продолжает оставаться рыночной, в которой сохраняется частный сектор. Отмечено, что именно он более гибко себя проявляет в новых реалиях. Об этом рассказал руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«Я абсолютно остаюсь на тех же позициях, что и раньше. И сейчас современная ситуация, она не изменила базовые, фундаментальные принципы российской экономики. Мы остаемся рыночной экономикой, у нас остается частный сектор. Больше того, на завтраке Сбербанка подчеркивалось, что именно частный сектор быстрее реагирует на события, быстрее адаптируется и как раз является фактором более быстрого восстановления», - заявил он во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Поясняя про частный сектор, Кудрин отметил принятие бизнесом мгновенных решений вне трудных бюрократических процедур.

«Потому что он решения принимает здесь и сейчас, а не в трудных бюрократических процедурах государственных органов или государственной компании. Это всем известно, что, будь то западная экономика или новая экономика, они тогда более эффективны, когда они более адаптивны и гибки, - а это частный сектор», - рассказал Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

Вместе с тем он указал на нежелательность возвращения к плановой экономике, поскольку «предприятие теряет ответственность за свои результаты».

«И один, может быть, последний штрих: все-таки плановая экономика предполагает, что государство принимает решение за предприятие. Не только по объему его производства, но еще и по ценам. Это означает, что мы снова должны сдать свою собственность или национализировать, и предприятие теряет ответственность за свои результаты. Я думаю, что к этому никогда нельзя возвращаться», - подытожил глава Счетной палаты.

Ранее президент России Владимир Путин призвал отказаться от плановых проверок бизнеса, который не связан с риском причинения вреда. Также он указал на то, что спецоперация стала «спасательным кругом» для Запада, чтобы свалить на Россию все проблемы, которые являются результатом системных ошибок в экономической политике США.