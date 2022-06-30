Морской порт в Мариуполе готовят к возобновлению работы

По словам Марата Хуснуллина, в порту города уже запущено электричество.

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В Донецкой Народной Республике активными темпами идет восстановление разрушенного в боях Мариуполя. Вскоре планируется запустить работу местного морского порта. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

По его словам, в порту города уже запущено электричество. Также недавно начал работать и порт в Бердянске. Первый корабль с 7 000 тонн зерна уже вышел из него.

Напомним, ранее Марат Хуснуллин допустил, что металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха. Однако в качестве металлургического комплекса он уже не возобновит деятельность.