Хуснуллин уточнил, что «Азовсталь» может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха

По словам Хуснуллина, завод может продолжить работу, но не как металлургический комплекс.

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Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический комплекс. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Важный вопрос, что делать с заводом "Азовсталь". Рассматриваем различные варианты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но конечно уже не как металлургический комплекс», - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

В настоящее время предприятие разрушено в ходе боев по освобождению Мариуполя.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что «Азовсталь» в дальнейшем должна продолжить работу. Как сообщал Хуснуллин, предприятие останавливать не следует, на предприятии имеется 12 тысяч работников.