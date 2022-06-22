Хуснуллин уточнил, что «Азовсталь» может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха
Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический комплекс. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Важный вопрос, что делать с заводом "Азовсталь". Рассматриваем различные варианты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но конечно уже не как металлургический комплекс», - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
В настоящее время предприятие разрушено в ходе боев по освобождению Мариуполя.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что «Азовсталь» в дальнейшем должна продолжить работу. Как сообщал Хуснуллин, предприятие останавливать не следует, на предприятии имеется 12 тысяч работников.