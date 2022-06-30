В Лондоне недовольны отказом Фарер разорвать договоры с Россией

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Власти Фарерских островов отказались разорвать договор о рыболовстве с Россией, который предоставляет право на ежегодный вылов 75 тысяч тонн путассу, в том числе и в общем с Великобританией специальном участке. Такое решение раскритиковали руководители британских рыбных хозяйств.

Глава Шотландской ассоциации пелагических рыбаков Ян Гатт уже заявил, что сильно разочарован решением Фарерских остров «прикрыться соглашением о рыболовстве» с Москвой.

«Это позволит российским судам свободно ловить путассу не только на Фарерских островах, но и в водах Великобритании», - приводит его слова газета Daily Express.

Власти Соединенного Королевства уже решили не выдавать лицензии российским судам на ловлю рыбы в своих водах. К этому же призывают и Фарерские острова.

Напомним, ранее Великобритания и ЕС согласовали запрет на страхование российских судов с нефтью. Из-за этого Россия лишится доступа к крупнейшему страховому рынку Lloyd's of London.