FT: Великобритания и ЕС согласовали запрет на страхование российских судов с нефтью Ян Брацкий Из-за этого, как сообщает газета, Россия лишится доступа к крупнейшему страховому рынку Lloyd's of London. © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости Власти Великобритания и Евросоюза согласовали совместный запрет на страхование российских судов с нефтью. Об этом сообщает британское издание Financial Times, со ссылкой на информированных чиновников. Из-за этого, как сообщает газета, Россия лишится доступа к крупнейшему страховому рынку Lloyd's of London. Впрочем, в британском правительстве данную информацию официально не подтвердили. Ранее стало известно о том, что властям Евросоюза удалось согласовать шестой пакет антироссийских санкций, который включает в себя частичное эмбарго на поставки нефти по морю, отключение Сбербанка от системы SWIFT, а также ряд персональных ограничений.