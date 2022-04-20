ФСБ показала кадры обысков у сотрудников РАНХиГС в Ростове-на-Дону и Хабаровске

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли хищения денег в филиалах Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в Ростове-на-Дону и Хабаровске. О проводимых оперативных мероприятиях сообщили в ЦОС ФСБ России.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники спецслужб проводят обыски на рабочих местах и в квартирах подозреваемых, изымают документы.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" пресечена противоправная деятельность сотрудников и руководства филиалов академии в Ростове-на-Дону и Хабаровске, причастных к хищению бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию программы повышения профессиональной квалификации "Системный подход в управлении регионом"», - сообщили в ФСБ.

В связи с выявленными фактами противоправной деятельности, Следственным отделом УФСБ по региону, совместно с ГУ МВД возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В правоохранительных органах отметили, что администрация РАНХиГС оказывает содействие следствию.